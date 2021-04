15 perguntas e respostas sobre a Operação Marquês

Bastava o arguido principal ser José Sócrates para a Operação Marquês ficar na história judicial. Mas o caso junta Armando Vara (ex-banqueiro da CGD e já condenado a pena de prisão noutro processo), Ricardo Salgado (ex-patrão do BES), o chumbo da OPA hostil da SONAE à PT, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro, os negócios do TGV, alegados favores de Hugo Chávez ao grupo Lena e acordos com Lula para os negócios da PT no Brasil…

A simples descrição do parágrafo anterior mostra que o processo pode sentar no banco dos réus aquilo a que vulgarmente se chama “o regime”. Além de longo, o caso é, sobretudo, muito complexo.

Aqui ficam algumas respostas às perguntas mais comuns:

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Veja também: