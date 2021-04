Operação Marquês. "O regime está doente, a Justiça é o pior exemplo", afirma Rui Rio

Rui Rio reagiu, três dias depois, à decisão do processo da Operação Marquês. Disse que a generalidade das pessoas não entendeu a decisão, afirmou que a Justiça está doente e que não está a funcionar e exigiu uma reforma.

Numa declaração sem direito a perguntas dos jornalistas, e depois de ter reunido a direção do partido no passado sábado, o líder do PSD atirou para todos os lados: criticou quem segue o caminho da investigação espetáculo e o populismo de quem se aproveita dela para chegar a uma conclusão.

Rio promete recuperar a proposta de reforma da Justiça que quis fazer quando chegou à liderança do PSD. Não andou para a frente pela falta de vontade política dos partidos. Sem nomear, Rio critica tanto o que tem sido pelo Presidente da República como pelo primeiro-ministro.

Também Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, partilha da mesma perplexidade em relação à decisão tomada na passada sexta-feira.