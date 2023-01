A assembleia geral de emergência foi convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil , no sábado, depois dos tripulantes terem chumbado a proposta apresentada pela companhia aérea.

“Houve cedências de ambas as partes”, mas continuamos a luta

Ricardo Penarroias, presidente do Sindicado do Pessoal de Voo da Aviação Civil, reconhece que houve cedências de ambas as partes nas negociações desta segunda-feira com a administração.

Em declarações aos jornalistas, diz que "esta etapa já passou", mas garante que as reivindicações vão continuar:

"Não vamos abdicar do plano de progressão de carreira de forma leviana (...). Entendemos que não pode haver contratos precários. É algo que vamos lutar até à exaustão".

"Se há lucros, consequentemente, tem de haver uma diminuição da rigidez", afirma.