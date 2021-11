Jogos do FC Porto, Sporting e Benfica com uma dúzia de golos. Foram todos válidos?

Santa Clara- FC Porto: Um jogo com pouco trabalho para a equipa de arbitragem

O FC Porto venceu o Santa Clara por 3-0.

Os dragões começaram a escrever o triunfo na fase final da primeira metade, com um golo de Sérgio Oliveira, aos 42 minutos, e praticamente sentenciaram o encontro no arranque da segunda parte, com um tento de Luis Díaz, jogador que "bisou", aos 77, destacando-se ainda mais na liderança dos melhores marcadores, agora com nove golos.

Paços de Ferreira - Sporting: Golo bem anulado à equipa de Alvalade

Sporting venceu o Paços de Ferreira por 2-0 no Estádio Capital do Móvel.

Os leões, que atingiram o intervalo igualados a zero, entraram da melhor maneira na segunda parte e adiantaram-se aos 47, através de um golo do defesa-central Gonçalo Inácio, tendo ampliado a contagem aos 69, com um tento de Pedro Gonçalves, melhor marcador do campeonato na temporada passada e que regressou recentemente de lesão.

Benfica - Sporting de Braga

O Benfica vence o Sporting de Braga por 6-1, no estádio da Luz, no jogo que encerrou a 11.ª jornada da I Liga de futebol.

A equipa de Jorge Jesus abriu o marcador aos dois minutos e o Braga respondeu aos 12 minutos com um golo de Ricardo Horta, numa fase em que até tinham perdido João Mário e Lucas Veríssimo por lesão.

A goleada começou a ganhar contornos no final da primeira parte, que chegou aos 4-1 depois dos golos de Darwin (37) e de Rafa (42 e 45+3), tendo Everton (52 e 59) assinado na etapa complementar os restantes tentos da equipa lisboeta.

