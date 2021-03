Professores e funcionários das escolas começam a ser vacinados este sábado

Professores e funcionários das creches, jardins de infância e escolas do primeiro ciclo do setor público e privado começam a ser vacinados este fim de semana.

De acordo com o Ministério da Educação, os que trabalham no 2º e 3º ciclos e no secundário vão ser chamados ao longo do mês de abril, dependendo do ritmo do desconfinamento e da chegada das vacinas.

O agendamento é feito por telefone ou por mensagem, que deve ser respondida até quinta-feira.

Na reunião de especialistas, esta terça-feira, no Infarmed foram apresentados dados em como as escolas não representam um risco acrescido. Se a variação dos números obrigar a restrições mais apertadas em determinados concelhos, o primeiro-ministro garante que essa lógica não se aplica às escolas.