Vacinação contra a covid-19. Maiores de 60 anos já podem escolher data e local

Já está disponível para maiores de 60 anos o autoagendamento da vacinação contra a covid-19. O arranque estava previsto para o final da próxima semana, mas foi antecipado para este domingo.

O bom ritmo da vacinação permitiu antecipar o alargamento a maiores de 60 anos da possibilidade de marcar a vacinação no local e na data mais convenientes a cada um.

O objetivo de administrar 100 mil doses por dia foi atingido na quinta e na sexta-feira, antes do previsto, e o auto-agendamento, que já estava disponível no portal da Direcção-Geral da Saúde para maiores de 65 anos, foi precisamente um dos factores que permitiu agilizar e acelerar a vacinação, libertando profissionais de saúde das tarefas de agendamento.

Até ao final de maio todas as pessoas com mais de 60 anos deverão ter, pelo menos, uma dose da vacina.

Em algumas zonas do país já estão a ser vacinadas pessoas sem critérios de risco na faixa dos 50 anos. A task force explica que em alguns agrupamentos de centros de saúde a disponibilidade de vacinas superou o número de pessoas por vacinar com mais de 60 anos.

Quanto à pequena franja de pessoas com mais de 80 anos ainda por vacinar, as explicações passam pela dificuldade de contactos - nomeadamente pela existência de contactos desatualizados - ou porque já estiveram infectados. A task force garante estar a trabalhar nestes casos em articulação com bombeiros, juntas de freguesia e forças de segurança.

Mais de 10% da população já tem a vacinação completa

Em Portugal mais de um milhão de pessoas já tem a vacinação completa, o que corresponde a mais de 10% da população. Se incluirmos os que já receberam a primeira dose, a percentagem sobe para mais de 27%.