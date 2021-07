Vacinação contra a covid-19. "Casa aberta" para maiores de 40 anos na Cidade Universitária em Lisboa

Na Cidade Universitária de Lisboa o novo centro de vacinação funciona em regime de "casa aberta" para pessoas acima dos 40 anos. Neste espaço a marcação não é necessária.

O espaço é gerido pelas Forças Armadas e destina-se apenas a pessoas do concelho de Lisboa.

Um dos responsáveis militares na Cidade Univeristária de Lisboa adianta que aqueles que necessitam de receber a segunda dose da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, que foi antecipada para 8 semanas, podem dirigir-se ao centro de vacinação "casa aberta".

Para além disso, os migrantes também podem ser recebidos neste espaço para serem vacinados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, assim como Algarve, mantêm-se como as regiões mais atrasadas, em termos de percentagens de pessoas com a vacinação completa, com 40% cada uma.

