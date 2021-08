O primeiro teste à vacinação em massa foi em março, por causa dos professores, e de lá para cá o ritmo aumentou.

Este fim de semana foi ainda mais acelerado. Todos os centros de vacinação do país estiveram durante dois dias a administrar as primeiras doses aos jovens de 16 e 17 anos. Dos cerca de 193 mil adolescentes elegíveis, 80% foram vacinados.

O secretário geral da saúde considera que o balanço foi positivo. António Lacerda Sales fala num resultado extraordinário e também na meta de 70% da população completamente vacinada até ao final deste mês.

Quem não foi vacinado durante o fim de semana terá oportunidade de o fazer através da casa aberta. A modalidade está disponível a partir desta segunda-feira para os maiores de 16 anos.

Para os jovens dos 12 aos 15 anos que não marcaram a vacina, vai ser aberto nos próximos dias um novo período de auto agendamento. A vacinação desta faixa etária acontece nos próximos dois fins de semana.

A vacinação do fim de semana ficou ainda marcada pelos protestos de sábado à chegada do vice-almirante Gouveia e Melo ao centro de Odivelas. Mais de uma dezena de pessoas, que estão contra a toma da vacina, tentaram impedir a passagem do responsável pela vacinação em Portugal.

Veja também: