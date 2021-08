Covid-19. Cerca de 20 mil crianças e jovens já foram vacinados este domingo

Acima das expectativas, 115 mil jovens foram vacinados no primeiro dia dedicado à faixa etária entre os 12 e os 15 anos, mais do que os que estavam agendados para todo o fim de semana.

O processo foi retomado este domingo e, em Alcabideche, contou com a visita do Presidente da República, que apelou à vacinação de todos, e do coordenador da task-force, Henrique Gouveia e Melo.

Até às 10:30 horas deste domingo já tinham sido vacinadas 20 mil pessoas,a maioria jovens.

O regime casa aberta continua disponível este domingo. Para o próximo fim-de-semana estão agendados mais de 47 mil jovens entre os 12 e os 17 anos.