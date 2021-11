A comissão técnica de vacinação contra a covid-19 decidiu pedir a um grupo de pediatras um parecer sobre a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos. A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) deverá pronunciar-se sobre a administração da vacina aos mais novos durante a próxima semana.

Há mais de 1,8 milhões pessoas elegíveis para vacinar. Mas o número pode voltar a subir em breve, caso as crianças entre os 5 e os 11 anos fiquem também aptas para receber a vacina.

As decisões da Direção-Geral da Saúde (DGS) não se baseiam apenas nas conclusões da EMA - que devem ser conhecidas já na próxima semana. As autoridades de saúde querem também um parecer dos pediatras sobre a vacinação dos mais novos. Só depois de conhecidas todas as conclusões e recolhidas as evidências científicas é que a DGS vai tomar uma posição.

Antes disso, é necessário reorganizar o processo de vacinação: o reforço para os maiores de 65 e também para os que tomaram a vacina da Janssen trouxe desafios. O Governo garante que as metas vão ser atingidas até dezembro e apela à população que se vacine.

O reforço de meios já tinha sido pedido pelo novo coordenador do Núcleo de Vacinação. De acordo com o Diário de Notícias, o coronel Penha Gonçalves tem estado a trabalhar com menos elementos do que o previsto - em vez de 16 pessoas tem apenas 11 na equipa.

A alegada falta de pessoal, aliada a uma desorganização, poderá ter atrasado em 20 dias o lançamento desta nova fase do processo de vacinação.