Novo centro de vacinação de Lisboa abre com grandes filas

O novo centro de vacinação de Lisboa abriu esta manhã no Parque das Nações, tendo capacidade para vacinar 6 mil pessoas por dia. A abertura ficou marcada por grandes filas.

O novo centro de vacinação no Parque das Nações abriu às 9 da manhã desta quarta-feira para concentrar um processo que decorria em diferentes locais de Lisboa.

300 lugares de estacionamento gratuito e transporte disponibilizado pela autarquia garantem acesso ao centro com 60 postos de vacinação e capacidade para atender 6 mil pessoas por dia, 9 mil com a vacina da gripe.

O centro no pavilhão quatro da FIL tem a ambição de ser o maior do país e garante o reagendamento de quem, por engano, foi convocado esta terça-feira para a vacinação, um dia que afinal era apenas de inauguração oficial.

Eunice Carrapiço, diretora executiva do Agrupamento Centros Saúde de Lisboa Norte, afirma que seria esperada uma grande afluência de utentes, por ser feriado e por ter sido muito publicitada a abertura do centro, considerando a adesão das pessoas "um sinal muito positivo".

"Tentaremos sempre que não haja fila nem espera para as pessoas que já tinham uma hora agendada para a vacina. Relativamente às pessoas que vêm a modalidade 'casa aberta', todas as pessoas com mais de 70 anos ou mais de 50 anos que vêm fazer a segunda dose da 'Johnson', pessoas com prescrição médica, pessoas que vêm fazer a primeira dose ou a segunda dose contra a covid-19, também para essas tentaremos vacinar o maior número de pessoas hoje e nos próximos dias. Naturalmente que, dependendo da afluência, poderão ter um maior ou menor tempo de espera, mas tentaremos que seja o menor tempo de espera possível", afirma.

O novo centro substitui três outros com menor capacidade, que foram encerrados: o do pavilhão três do Estádio Universitário, o do Picadeiro Real e o dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa.

Saiba mais