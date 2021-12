Covid-19: administradas 1,5 milhões de doses de reforço

O maior centro de vacinação contra a covid-19 do país, em Lisboa, recebeu mais de 2.500 pessoas no período da manhã, num processo gerido por cerca de 200 profissionais de saúde. O Pavilhão 4 da FIL, no Parque das Nações, tem capacidade para 6.000 pessoas.

Mais de 1,5 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19. O centro de vacinação no Pavilhão 4 da FIL, no Parque das Nações, sofreu alguns percalços.

Este é o primeiro dos quatro dias destinados aos utentes inoculados com mais de 50 anos e que tenham sido inoculados com a vacina da Janssen há pelo menos três meses.

Para além do regime de "Casa Aberta", existe ainda a possibilidade de pedir uma senha digital a partir de casa no site da DGS.

