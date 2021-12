Covid-19: vacinação de crianças com doenças crónicas deverá ser um processo rápido

A Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 deu luz verde às vacinas para crianças dos 5 aos 11 anos, mas com algumas condições: os especialistas pedem que a Direção-Geral da Saúde dê prioridade às crianças com doenças crónicas.

Se a DGS seguir à risca a recomendação da Comissão Técnica de Vacinação, as crianças com doenças de risco serão as primeiras a ser vacinadas, e só depois as restantes.

O vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria concorda que a vacinação dos mais novos comece pelos doentes crónicos.

No entanto, André Graça lembra que esse será um processo rápido, uma vez que a doença crónica nas crianças não tem grande representatividade.

