A ministra da Saúde, Marta Temido, é ouvida esta quinta-feira a propósito da vacinação contra a covid-19 das crianças dos cinco aos 11 anos. O pedido foi feito pelo PSD.

Como o Parlamento foi dissolvido, o debate político com Marta Temido acontece na Comissão Permanente da Assembleia da República, um órgão com menos deputados e com poderes limitados.

O PSD e o Iniciativa Liberal pedem ainda que sejam divulgados todos os pareceres e recomendações entregues à Direção-Geral da Saúde, nomeadamente os produzidos pela comissão técnica de vacinação.

A DGS deu na terça-feira luz verde à vacinação dos menores de 12 anos, sendo a prioridade as crianças com doenças crónicas.

O calendário de vacinação é anunciado na sexta-feira.

