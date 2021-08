Covid-19. Israel recomenda terceira dose para os maiores de 50 anos

Duas semanas depois de Israel ter autorizado uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 a maiores de 60 anos, baixou a idade para os 50 anos, disponível também para profissionais de saúde, pessoas de risco, guardas prisionais e detidos.

De acordo com o Ministério da Saúde israelita, mais de 700.000 pessoas receberam já a terceira dose.

Nos Estados Unidos da América, o regulador de medicamentos aprovou uma terceira dose da Pfizer ou da Moderna para imunodeprimidos. A decisão surge numa altura em que a variante delta está na origem do aumento de casos covid-19, hospitalizações e mortes, sobretudo em pessoas não vacinadas. Para alertar consciências, Arnold Schwarzenegger apela à vacinação.

Na Austrália, 25% da população tem a vacinação completa, insuficiente para travar a variante delta que voltou a provocar um máximo diário de infeções no Estado de Nova Gales do Sul.

Sidney, Melbourne e Camberra estão em confinamento e o prometido alívio só quando a imunidade de grupo for atingida.

A Indonédia é um dos países do sudeste asiático mais afetados pela pandemia. Um navio foi transformado num centro de isolamento, com todas as condições para receber doentes menos graves.

