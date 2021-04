Portugal com mais uma morte e 610 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais uma morte e 610 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim divulgado, desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou 832.255 casos e 16.952 mortes, estando esta quarta-feira ativos 24.653 casos, mais 77 em relação ao dia anterior.

Esta quarta-feira 397 doentes estão internados em enfermaria, menos 32 em relação a terça-feira, e 110 em cuidados intensivos, mais três em relação ao dia anterior.

Os dados revelam também que 532 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 790.650 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde diminiu em 185 relativamente a terça-feira, totalizando agora 21.681.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal desceu para 0,98 enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias subiu para 72,7, segundo dados divulgados.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na segunda-feira, apontavam para um Rt de 1 e uma incidência de 71,8 casos por 100.000 habitantes.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado esta quarta, os números relativos apenas a Portugal continental descem também de 1 para 0,99, no que diz respeito ao Rt, e sobem de 68,1 para 68,9 em relação ao valor médio de novos casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Cerca de 689 mil pessoas têm a vacinação completa contra a covid-19 e mais de 2 milhões já receberam a primeira dose da vacina, segundo o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde divulgado esta terça-feira.

De acordo com o relatório, ao todo, 689.329 pessoas já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19, o que equivale a 7% da população de Portugal. A primeira dose foi administrada a 2.015.225 pessoas (20%).

Na última semana, 53.332 pessoas ficaram com a vacinação completa e mais 420.963 receberam a primeira dose. Portugal já recebeu 2.983.590 vacinas contra a covid-19, das quais foram distribuídas 2.679.813 pelos postos de vacinação de todo o país.

A ministra da Saúde garante que até à terceira semana de maio todas as pessoas com mais de 60 anos vão estar vacinadas com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. Marta Temido fez esta quarta-feira, no Infarmed, para mais um balanço do Plano de Vacinação.

