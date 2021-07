Portugal com mais 5 mortes e 1.483 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira 5 mortes e 1.483 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.117 mortes e 890.571 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 38.829 casos, mais 705 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 613 doentes, mais 46 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 136 doentes, mais 8.

DGS

Os dados indicam ainda que mais 773 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 834.628 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 59.442 contactos, mais 1.142 relativamente ao dia anterior.

A incidência da infeção com o SARS-CoV-2 em Portugal continental está nos 231,0 casos por 100.000 habitantes e na totalidade do território é de 224,6, revelam dados oficiais.

O R(t) está em 1,19 a nível nacional e no continente a 1,20.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Objetivo de 120 mil vacinas por dia leva a longas filas para a vacinação

As filas e o tempo de espera para a vacinação têm sido grandes e o coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 avisa que são inevitáveis.

O vice-almirante Gouveia e Melo diz que é a única forma de aumentar o ritmo de vacinação para as 120 mil inoculações diárias nas próximas duas semanas.

Com um novo ritmo de inoculações estabelecido para esta e para a próxima semana e com os jovens entre os 18 e os 29 anos a serem vacinados desde o fim de semana, o coordenador do grupo de trabalho prevê que, em setembro, 70% da população tenha a vacinação completa.

O primeiro-ministro retomou a agenda pública após 5 dias em isolamento profilático, após realizar o teste à covid-19.

Em Loures, António Costa admitiu que não gostou de ter voltado ao confinamento, nem de ser confrontado com as dúvidas acerca da vacinação completa e do isolamento.

A DGS está a estudar a alteração da norma para pessoas com dupla vacinação, mas até agora apenas houve redução do número de dias de confinamento obrigatório.

O filósofo José Gil considera que estamos a viver uma outra forma de relacionamento social, "porque temos medo uns dos outros e escapamos e queremos fugir". O que vai no sentido inverso ao da sociabilização habitual, que é a de querermos conviver e aproximarmo-nos uns dos outros.

Mais de 3,9 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.980.935 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 183.741.570 de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, México, Rússia, a Índia e França.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

Links úteis