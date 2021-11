Portugal com mais 8 mortes e 3.205 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 8 mortes e 3.205 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.393 mortes e 1.136.446 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 50.880 casos, mais 1.355 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 705 doentes, mais 14 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 100 doentes, menos 3.

Os dados indicam ainda que mais 1.842 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.067.173 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 56.597 contactos, mais 3.834 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência do vírus SARS-CoV-2 a nível nacional estava em 251,1 e passou para 279,8 casos por 100 mil habitantes.

Considerando apenas Portugal continental, este indicador passou de 251,3 para 280,2 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - nacional está a 1,19 e no continente a 1,20.

Estes dados são atualizados todas as segundas, quartas e sextas-feiras.

O Parlamento aprovou esta sexta-feira o projeto do PS que habilita o Governo a decretar o uso de máscara na rua sem a autorização da Assembleia da República, diploma que cessará a vigência em 1 de março de 2022.

A favor votaram PS e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues, opuseram-se Chega e Iniciativa Liberal e abstiveram-se as restantes forças políticas e deputados.

O diploma do PS prevê um "regime transitório de obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos", cuja necessidade será decidida pelo Governo.

O aperto do controlo aos passageiros que entram em Portugal de avião vai abranger as fronteiras terrestres, marítimos e fluviais, com a obrigatoriedade de apresentar teste negativo à covid-19, segundo o comunicado do Conselho de Ministros.

Tal como o primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros em que foram aprovadas novas medidas de contenção da pandemia, passa a ser exigida a apresentação de certificado digital da União Europeia para todos os voos com destino a Portugal continental, havendo multas para as companhias aéreas que não observem esta exigência.

Na prática isto significa que para entrarem no avião os passageiros terão de apresentar um certificado "na modalidade de certificado de teste ou comprovativo de teste negativo (PCR ou antigénio) realizado nas 48 horas anteriores à hora de embarque".

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, diz que ainda está a ser avaliada a necessidade de restringir os voos da África Austral, uma avaliação que é feita em conjunto com o ministro dos Negócios Estrangeiros.

A nova variante da covid-19 detetada na África do Sul está a levar à suspensão de voos provenientes da África Austral em vários países.

Perante estas decisões de vários países, a OMS pronunciou-se hoje para dizer que desaconselha restrições de viagens relacionadas com a nova variante do cornavírus.

A Bélgica detetou o primeiro caso da nova variante do novo coronavírus na Europa, encontrada pela primeira vez na África do Sul.

Este caso foi identificado numa mulher não vacinada que viajou do Egito para a Bélgica no dia 11 de novembro, avança a Reuters. Os primeiros sintomas apareceram no dia 22 de novembro e esta sexta-feira foi confirmado que se trata da nova variante do novo coronavírus.

O imunologista e investigador do Instituto de Medicina Molecular Miguel Prudêncio salienta que ainda se sabe pouco sobre a nova variante e considera que não é caso para "preocupação exacerbada".

"Nada do que sabemos até agora mostra que esta variante venha a ganhar terreno em relação à variante Delta que é predominante no mundo", explica Miguel Prudêncio.

Mais de 5,1 milhões de mortos no mundo, pelo menos 1,5 milhões na Europa

A covid-19 provocou pelo menos 5.180.276 mortes em todo o mundo, entre mais de 259.469.640 de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A Europa ultrapassou o milhão e meio de mortes.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

