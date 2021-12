Portugal com mais 18 mortes e 2.752 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 18 mortes e 2.752 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.796 mortes e 1.227.854 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 73.700 casos, mais 711 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 943 doentes, mais 12 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 152 doentes, mais 7.

Os dados indicam ainda que mais 2.023 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.135.358 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 100.955 contactos, mais 616 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A nível nacional, a taxa de incidência está em 558,5 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador está em 562,3 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - está em 1,07.

Em Portugal continental o Rt está em 1,06.

Estes dados são atualizados todas as segundas, quartas e sextas-feiras.

As farmácias vão abrir mais vagas até ao Natal para testes gratuitos. A Associação Nacional de Farmácias (ANF) reúne-se com o Infarmed devido ao aumento na procura de testes à covid-19.

A lista de farmácias e laboratórios onde se realizam testes comparticipados pode ser consultada no sítio da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.

O médico de Saúde Pública André Peralta Santos considera que o confinamento total não é uma medida proporcional em Portugal para conter a covid-19, mas defende a implementação de "medidas mais cirúrgicas" como a antecipação da semana de contenção por uma semana.

"O mais avisado face ao risco que temos sobre o SNS seria antecipar a semana de contenção para a semana anterior e rever algumas medidas como a abertura de estabelecimentos como bares e discotecas", disse à SIC Notícias.

Pessoas com vacinação completa contra a covid-19 que coabitem com um caso confirmado de infeção por SARS-Cov-2 são consideradas contacto de alto risco, segundo uma norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizada esta segunda-feira.

O médico Gustavo Tato Borges lembrou na SIC Notícias que este ano há três variantes mais infecciosas em circulação, por isso os cuidados devem manter-se como no ano anterior.

O vice-presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública diz que as medidas adicionais de contenção da covid-19 vão depender dos comportamentos no Natal.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deu hoje luz verde à comercialização de emergência da vacina contra a covid-19 da Novavax, com sede nos EUA, para utilização em adultos.

Está assim aberto o caminho para a aprovação da quinta vacina contra o novo coronaví­rus na UE, numa altura em que a variante Ómicron se propaga rapidamente.

A empresa de biotecnologia Moderna anunciou hoje que a dose de reforço da sua vacina contra a covid-19, além das iniciais duas doses, é essencial para combater a variante Ómicron.

Em comunicado, a empresa norte-americana avança que os dados preliminares dos testes em laboratório demonstram que a dose de reforço da sua vacina com tecnologia mRNA garante proteção contra Omicron e que a versão atual da vacina continuará a ser a "primeira linha de defesa" da Moderna.

Mais de 5,3 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.350.914 mortes em todo o mundo, entre mais de 269 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

