Portugal contabiliza esta terça-feira mais 19 mortes e 17.172 novos casos de covid-19 - um novo máximo desde o início da pandemia -, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O anterior pico de infeções diárias tinha ocorrido a 28 de janeiro, dia em que se registaram 16.432 novos casos.

Hoje estão ativos no país 114.541 casos, mais 8.927 em relação a segunda-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 936 doentes, mais 22 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 152 doentes, mais dois.

Das 19 mortes, seis ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro, quatro no Norte, duas no Algarve e duas na Madeira.

Os dados indicam ainda que mais 8.226 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.169.841 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 134.645 contactos, mais 6.976 relativamente ao dia anterior.

TAXA DE INCIDÊNCIA E ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE

A incidência, atualizada na segunda-feira, é de 804,3 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e de 807,4 casos por 100 mil habitantes no continente.

O índice de transmissibilidade (Rt) está em 1,23 quer a nível nacional quer no continente.

Estes dados são atualizados todas as segundas, quartas e sextas-feiras.

O rastreamento dos contactos de risco está a falhar em mais de um terço dos infetados com o coronavírus. Os dados fazem parte do último relatório de monitorização das linhas vermelhas.

Numa semana, apenas em 58% dos casos os contactos foram rastreados e isolados em 24 horas.

O Jornal de Notícias diz que as dificuldades no rastreamento devido à falta de profissionais vão agravar-se nos próximos dias.

Mesmo que haja um reforço, deverá ser insuficiente para responder em tempo útil a todos os novos casos.

Vários especialistas já alertaram para o problema e apelaram ao reforço dos meios ou a uma mudança na estratégia.

