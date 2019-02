Sindicato dos enfermeiros admite avançar com queixa-crime contra administração do Hospital de Viseu

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses pondera avançar com uma queixa-crime e acusa a administração do Hospital de Viseu de coagir os enfermeiros. Rui Paixão diz que "este tipo de comportamentos não se coadunam com o Estado de Direito".