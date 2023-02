Guerra Fria: "Um terramoto por dia, durante 11 meses"

No espaço de comentário Guerra Fria, os comentadores da SIC José Milhazes e Nuno Rogeiro começam por analisar a ajuda da Ucrânia à Turquia na sequência do sismo desta segunda-feira.

A Ucrânia enviou equipas de socorro para a Turquia e, esta terça-feira, Zelensky assinou um decreto de ajuda a Ankara. Um diplomata ucraniano resumiu o assunto assim: "Sabemos o que é esta tragédia. Temos um terramoto desastroso por dia, há quase um ano. Mas obra do homem, não da natureza".

Outro dos temas abordados foi os avanços no terreno, com o início da ofensiva russa contra a linha da frente ucraniana no Donbass. Kiev espera que, daqui a dias, o grosso das forças terrestres russas progrida para tentar tomar Lyman, Belohorivka, Bakmut, Kremina e Vuhledar.

A difusão de notícias falsas para dividir Europa foi outro dos assuntos tratados. A propaganda russa não se cansa de tentar enganar os russos, lançar confusão na Europa e fazer reviver receios entre os ucranianos.

Os comentadores analisaram ainda de que forma está a Ucrânia está a adaptar-se à receção das novas armas ocidentais.