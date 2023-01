Cheias em Chaves: vários espaços comerciais ficaram inundados

Por causa da chuva forte vários espaços comerciais ficaram inundados em Chaves, no distrito de Vila Real. O presidente da Câmara espera que nas próximas horas comecem a ser calculados os prejuízos provocados pelo temporal.

Em reação às cheias que afetaram a cidade, Nuno Vaz Ribeiro, autarca de Chaves, refere que as situações mais críticas ocorreram entre o final da tarde de domingo e a madrugada desta segunda-feira, período em que a água subiu a uma média de 18 centímetros por hora.

O nível da água do rio está neste momento três metros acima do normal para esta altura do ano.

A muita água que passou a correr no rio Tâmega fez com que o curso de água transbordasse e inundasse a zona ribeirinha, pondo em risco alguns estabelecimentos comerciais e algumas casas.

Nuno Vaz Ribeiro revela que a Proteção Civil, juntamente com a Câmara Municipal, conseguiu informar e deslocar a população que se encontrava em risco mais iminente que, atempadamente, conseguiu assim salvar alguns pertences.

Ainda não foi possível apurar o valor total dos estragos, mas garante que assim que a situação de cheia estabilizar, a Proteção Civil vai proceder à realização de um relatório detalhado.