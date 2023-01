A região do Minho sofreu estragos avultados por causa da chuva e do vento forte dos últimos dias e em Viana do Castelo, o distrito mais afetado, as populações começaram a avaliar os prejuízos. A ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, visitou Valença e remeteu a responsabilidade direta das obras de requalificação da fortaleza para a autarquia.

As três horas de chuva intensa sobrecarregaram o sistema de escoamento que não foi capaz de aguentar a pressão da água e acabou por rebentar.

Em Lanhelas, Viana do Castelo, choveu tanto que o rio chegou a galgar as margens. Os estragos estão a ser calculados e a Câmara já está no terreno a reconstruir o possível.

É a quinta vez, desde novembro, que a água toma conta desta localidade em Caminha.