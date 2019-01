Autoridades vão realizar busca subaquática por avião de Emiliano Sala

A Agência de investigação a acidentes aéreos do Reino Unido (AAIB) anunciou hoje que vai efetuar uma busca subaquática para tentar encontrar destroços do avião em que seguia o futebolista Emiliano Sala.

A informação foi avançada em comunicado, depois de a Agência ter já hoje revelado que foram encontrados na segunda-feira numa praia de França, perto de Surtainville, destroços que deverão pertencer à avioneta.

"Depois de um exame preliminar, concluímos que é provável que os encostos são provenientes do avião desaparecido", anunciou a AAIB em comunicado, depois de ter sido alertada pelas autoridades francesas.

A AAIB diz ter identificado uma área de busca prioritária e que, através do Ministério da Defesa e das Operações de salvamento da Marinha, irá proceder a uma busca, para tentar localizar e identificar possíveis destroços da aeronave.

"Devido às condições meteorológicas e do mar, esperamos que a nossa busca subaquática comece no final da semana e se efetue durante três dias. Será usado um equipamento sonar de varredura para tentar encontrar a carcaça do avião", refere a nota.

A Agência diz ainda que, caso a mesma seja localizada, será utilizado um veículo remoto com câmara para a examinar, num momento em que também é conduzida uma busca privada, com a qual a AAIB pretende conjugar esforços.

Na quinta-feira, as autoridades de Guernsey tinham dado por terminadas as buscas pelo avião privado, considerando que as hipóteses de sobrevivência dos dois ocupantes, Sala e o piloto Dave Ibbotson, eram "extremamente remotas".

O avião, um monomotor Piper PA-46-310P Malibu, desapareceu dos radares em 21 de janeiro pelas 20:00, quando o jogador seguia viagem de Nantes para Cardiff.

Sala, de 28 anos, tinha sido recrutado ao Nantes pelo Cardiff por cerca de 17 milhões de euros e ele mesmo se encarregou de marcar o voo, recusando a oferta de transporte oferecida pelo clube galês.

Na carreira, Emiliano Sala chegou a representar os portugueses do FC Crato, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde representou Bordéus, Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.

Lusa