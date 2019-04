Helicópteros começam hoje a distribuir ajuda a Moçambique

Mike Hutchings

"Esperamos ter, pelo menos, dois helicópteros que nos possam ajudar a levar carga alimentar para o distrito do Ibo", ilha no arquipélago das Quirimbas, disse no domingo à noite, em Pemba, a ministra da Administração Estatal e Função, Carmelita Namashulua, um dos membros do Governo destacados para apoiar as ações humanitárias.

A governante falava em Pemba, capital da província atingida pelo ciclone, Cabo Delgado, quase um quadrado com 83 mil quilómetros quadrados, um pouco menos que a área de Portugal ContinentalO arquipélago das Quirimbas situa-se junto à costa.

A ilha do Ibo tem cerca de 15.000 pessoas afetadas, muitas abrigadas na fortaleza da antiga capital da província, depois de 4.600 casas terem ficado parcialmente destruídas na noite de quarta-feira - resultando em duas das cinco mortes registadas até agora por causa do ciclone.

Chegar ao Ibo é um desafio porque a chuva forte danificou sete estradas da província para quais não há alternativas, a maioria das quais em terra batida.

Algumas são as que conduzem aos cais das embarcações que servem a ilha.Além da ilha do Ibo, os distritos onde é prioritário atuar são os de Quissanga e Macomia, no continente, na mesma faixa central da província de Cabo Delgado atravessada pelo ciclone Kenneth.

Em Macomia estão cerca de metade das 166.804 pessoas afetadas pelo ciclone e também metade das cerca de 35 mil casas destruídas total ou parcialmente.

As hortas de agricultura de subsistência foram muito afetadas nesta área de Moçambique que não tem uma segunda colheita anual e em que a próxima só deverá acontecer em abril de 2020, pelo que o risco de insegurança alimentar aumentou.

Dados oficiais indicam que 31.256 hectares de culturas foram danificados.Abrigos e produtos para purificação da água são outras prioridades, porque muitas das pessoas afetadas estão a dormir ao relento ou sob chapas e plásticos.

As Nações Unidas vão fazer chegar um avião de carga a Pemba com mais equipamento para apoiar as ações humanitárias, disse Sebastian Rhodes Stampa, dirigente do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitário (OCHA).

Na cidade já se encontra uma equipa de busca e salvamento de bombeiros brasileiros que está pronta a atuar no caso de inundações repentinas deixarem populações isoladas, uma vez que continua a haver ameaça de chuvas fortes nos próximos dias.

Esta equipa ajudou no domingo a transportar cerca de 350 pessoas em bairros inundados em Pemba, bem como na aldeia de Mieze, nos arredores da cidade.As comunicações móveis e energia ainda não chegam a todas zonas que estavam cobertas antes do ciclone nos distritos afetados e uma parte da cidade de Pemba continua sem energia.

Os últimos dados oficiais, numa altura em que ainda decorrem levantamentos em zonas remotas, indicam que a passagem do ciclone Kenneth no norte de Moçambique na noite de quarta-feira para quinta-feira (24 para 25 de abril) provocou cinco mortos, sendo que as inundações repentinas de domingo em Pemba provocaram três.

Há 166.084 pessoas afetadas e 40 centros de acolhimento a funcionar com 37.696 pessoas, 7.389 das quais em situação vulnerável (tais como grávidas e idosos).

Há danos contabilizados em 192 salas de aula, com 21.717 alunos afetados.O ciclone Kenneth passou no norte de Moçambique depois de em março a zona centro do país ter sido atingida pelo ciclone Idai que afetou 1,5 milhões de pessoas e provocou 603 mortes.

No último ano, a época das chuvas tinha deixado cerca de mil famílias sem abrigo na província de Cabo Delgado, segundo dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) de Moçambique, um problema que é cíclico.

Alguns distritos do extremo nordeste da província têm também sido afetados desde outubro de 2017 por ataques armados de grupos insurgentes.

Os ataques que tiveram origem em grupo recrutados nalgumas mesquitas já mataram, pelo menos, 150 pessoas e têm visado aldeias remotas, longe do asfalto, mas também já vitimaram, em fevereiro, um funcionário dos megaprojetos de gás natural que ali estão a ser construídos.

Com Lusa