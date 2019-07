Ronaldo não vai ser acusado no caso da alegada violação de Kathryn Mayorga

A Justiça norte-americana não vai apresentar qualquer queixa-crime contra Cristiano Ronaldo, no caso da alegada violação de Kathryn Mayorga. O futebolista português não irá assim ser acusado nem levado a julgamento.

A notícia é avançada pelo portal TMZ, que cita o procurador do condado de Clark, em Las Vegas.

Cristiano Ronaldo foi acusado, em setembro do ano passado, de ter abusado sexualmente da norte-americana em 2009, num hotel em Las Vegas.

O processo data de 13 de julho de 2009. Foi nesse verão que Ronaldo conheceu Kathryn Mayorga, numa discoteca em Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada.

De acordo com o documento, o futebolista português, na altura com 24 anos, convidou duas mulheres para a penthouse do hotel em que estava hospedado. Lá, convidou ambas para entrarem no jacuzzi mas Kathryn, então com 25 anos, rejeitou fazê-lo para não estragar o vestido. Ronaldo contrapôs, sugerindo-lhe que usasse uns calções e uma t-shirt.

Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga mantiveram depois relações sexuais, uma informação que ambos confirmaram. Todavia, segundo Kathryn, houve um momento em que Ronaldo a forçou a uma prática sexual, contra a sua vontade.

Segundo o processo, a professora, agora com 34 anos, alegava também que Ronaldo se aproveitou do frágil estado emocional em que se encontrava para assinar um acordo, avaliado em mais de 320 mil euros, para que mantivesse o silêncio.

O caso foi revelado pelo portal Football Leaks no ano passado e voltou a ganhar notoriedade depois da entrevista dada por Kathryn à revista alemã Der Spiegel.