Marcos Faria Ferreira, especialista em assuntos internacionais, esteve no Jornal da Meia-Noite da SIC Notícias para falar sobre as eleições no Reino Unido.

O partido Conservador de Boris Johnson venceu as eleições legislativas no Reino Unido com uma maioria absoluta de 368 mandatos, segundo a projeção à boca das urnas divulgada pelas três estações televisivas britânicas BBC, ITV e Sky.

A sondagem dá ao partido Conservador 368 deputados, contra 191 do partido Trabalhista.