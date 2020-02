Dezenas de coalas apareceram mortos em exploração de eucaliptos na Austrália

Helen Oakley, cidadã australiana, de 63 anos, partilhou um vídeo no Facebook, onde mostra o resultado da destruição após a desflorestação de uma plantação de eucaliptos, com cerca de 56 hectares, em Portland, no Estado de Victoria, que resultou na morte de dezenas de coalas, avança a BBC.

No vídeo, Helen, visivelmente emocionada, diz que o terreno foi devastado por máquinas que "mataram os koalas", enquanto alguns dos animais ainda se encontravam nas árvores.

"A Austrália deveria ter vergonha", afirmou a cidadã revoltada.

Páginas de apoio à vida selvagem na Austrália mostraram preocupação com o caso, avançando que equipas de veterinários estão a avaliar a situação e a tratar dos animais que sobreviveram.

Pelo menos 40 coalas morreram à fome ou devido aos ferimentos causados pelos trabalhos das máquinas.

O Governo da região mostrou indignação perante este caso e já abriu uma investigação ao proprietário da plantação.

Este caso surge semanas após a morte de milhares de animais devido aos incêndios que fustigaram o país.