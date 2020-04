Ausência de Kim Jong-un "levanta uma série de questões"

A CNN avançou esta terça-feira que o líder da Coreia do Norte terá sido operado ao coração, revelando que Kim Jong-un se encontrará em estado grave. A notícia foi avançada por fonte anónima e, até ao momento, não foi confirmada.

Numa análise na Edição da Tarde da SIC Notícias, Luis Mah, investigador e professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, sublinha o facto do líder não ter participado nas celebrações de 11 de abril, que são as mais importantes do país. Outro dado importante foi a admissão da irmã de Kim Jong-un, a 14 de abril, para assumir o segundo lugar da hierarquia da Coreia do Norte.