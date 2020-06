Donald Trump anuncia regresso de comícios em quatro estados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira o regresso dos comícios de campanha, suspensos devido à pandemia de covid-19, e que irão decorrer nos estados da Florida, Arizona, Carolina do Norte e Oklahoma.

Segundo noticia a agência AFP, o inquilino da Casa Branca nunca escondeu a vontade em voltar a realizar comícios para a sua recandidatura à presidência dos Estados Unidos, que foram suspensos em março devido à pandemia de covid-19.

Os responsáveis pela campanha eleitoral de Donald Trump ainda não forneceram qualquer informação sobre as regras sanitárias que irão ser impostas na organização destes eventos, com grande aglomeração de pessoas, de forma a evitar a propagação do vírus.

Em três dos quatro estados em que irão ocorrer os comícios eleitorais, Arizona, Florida e Carolina do Norte, o número de casos de infeções por covid-19 está a aumentar, segundo notícia o jornal New York Times.

"Vamos recomeçar os comícios e provavelmente o primeiro irá ocorrer em Tulsa, Oklahoma", explicou Donald Trump. E acrescentou: "Haverá um [comício] enorme na Florida, todos eles serão enormes".

O governante norte-americano fez o anúncio durante uma reunião com apoiantes afro-americanos que decorreu hoje à tarde e que não estava prevista na sua agenda pública, segundo noticia a agência AP.

O primeiro comício após o surto de covid-19 nos Estados Unidos será dia 19 de junho, em Tulsa, no estado de Oklahoma, acrescentou.

Donald Trump disse ainda que está a planear mais eventos nos estados da Florida, Texas e Arizona.

