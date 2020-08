O momento em que as explosões em Beirute interrompem sessão de noiva

Ilustram o pânico vivido na terça-feira nas explosões em Beirute, no Líbano, e mostram o exato momento do incidente. O vídeo foi captado durante uma sessão fotográfica de uma noiva, que posava para as habituais fotos e vídeos.

No vídeo ouve-se a primeira explosão e, segundos depois, a mais forte. Quem está a filmar é projetado e os noivos fogem do local, que fica destruído.

Neste local, a noiva está afastada da região do porto onde aconteceram as explosões, mas dentro do raio de 10 quilómetros de destruição na cidade.

As explosões foram sentidas em toda a região e a mais de 200 quilómetros, até no Chipre.

Veja também: