Explosões em Beirute. "É um cenário devastador e assustador"

A devastação em Beirute deixou cerca de 300 mil pessoas sem casa. Os estragos provocados foram testemunhados por um fotojornalista português e por outra cidadã nacional que ficou ferida.

João Sousa viu de perto os efeitos do rebentamento provocado pelas violentas explosões com origem no porto da capital libanesa, que também causaram ferimentos a Marta Mendes, que estava perto do local.

O retrato de Beirute por João Sousa, o fotojornalista português a viver no Líbano

O cenário de destruíção transformou as ruas de Beirute a vários quilómetros da explosão que abalou a cidade.

A capital do Líbano tenta agora recuperar, principalmente com a ajuda de voluntários e doações. As autoridades libanesas já anúnciaram que nunca será possivel reconstruir o porto em menos de um ano. Uma prova de que as marcas na cidade perdurarão por muito mais tempo.

1 / 20 João Sousa 2 / 20 João Sousa 3 / 20 João Sousa 4 / 20 João Sousa 5 / 20 João Sousa 6 / 20 João Sousa 7 / 20 João Sousa 8 / 20 João Sousa 9 / 20 João Sousa 10 / 20 João Sousa 11 / 20 João Sousa 12 / 20 João Sousa 13 / 20 João Sousa 14 / 20 João Sousa 15 / 20 João Sousa 16 / 20 João Sousa 17 / 20 João Sousa 18 / 20 João Sousa 19 / 20 João Sousa 20 / 20 João Sousa

Veja também: