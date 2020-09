"Cultura de ocultação" poderá ser a causa dos acidentes com os Boeing 737 MAX

O Congresso dos Estados Unidos já terminou o relatório sobre o 737 MAX. Nas quase 250 páginas são identificadas uma série de falhas no projeto do avião e uma relação excessivamente próxima entre a Boeing e o regulador, que pode ter comprometido o processo de obtenção da certificação de segurança, como explica a BBC.

O relatório conclui que os acidentes com o Boeing 737 Max foram em parte culpa da empresa por não querer partilhar detalhes técnicos, falam mesmo em "cultura de ocultação" na Boeing, mas também são apontadas falhas ao regulador, a Federal Aviation Administration (FAA).

"A Boeing falhou no projeto e desenvolvimento do Max e a FAA falhou na supervisão da Boeing e na certificação do avião", concluiu a investigação de 18 meses.