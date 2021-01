Calor na Grécia. Centenas de pessoas aproveitam bom tempo para ir à praia

O calor que se sente na Grécia levou centenas de pessoas às praias. Em Atenas, capital grega, as temperaturas ultrapassaram os 20 graus.

O aumento de temperaturas surpreendeu os gregos, que estão habituados a temperaturas mais baixas durante esta altura do ano. Desde sexta-feira que se fazem sentir as mais altas temperaturas registadas no mês de janeiro nos últimos 50 anos.

A razão que leva ao aumento da temperatura está na passagem de uma massa de ar quente proveniente de África. Os termómetros chegaram a atingir os 31 graus, numa zona onde a poeira era mais intensa.

O bom tempo deve manter-se por alguns dias: as previsões apontam para uma descida de temperaturas a partir de terça-feira.

A Grécia contrasta com os restantes países da Europa, onde uma vaga de frio levou a nevões históricos. É o caso de Madrid que foi atingida por um dos maiores nevões dos últimos 50 anos. Também em Portugal, a neve atingiu várias cidades alentejanas.