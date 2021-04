O polícia que morreu no ataque ao Capitólio, Brian Sicknick, terá morrido de causas naturais e não por causa do protesto, concluíram as autoridades de saúde de Washington.



O polícia do Capitólio terá sofrido um AVC durante os confrontos com os manifestantes.

Inicialmente, tinham sido apontadas como possíveis causas da morte uma pancada com um extintor ou a ingestão de gás pimenta.

Assim, deverão cair as acusações de homícidio que foram imputadas a dois manifestantes, em janeiro.