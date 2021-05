Primeiro-ministro britânico urge moderação "urgente" a Israel e palestinianos

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, apelou esta quarta-feira à "moderação" de Israel e palestinianos, manifestando-se "muito preocupado" com "o aumento da violência e vítimas" e pedindo uma redução urgente dos confrontos.

"Exorto Israel e os palestinianos a recuarem da beira do precipício e ambos os lados a exercerem moderação. O Reino Unido está muito preocupado com o aumento da violência e das vítimas civis e queremos que as tensões acalmem com urgência", escreveu, na rede social Twitter.