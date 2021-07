Temperatura mais alta do planeta registada na Califórnia

As altas temperatura na Califórnia, nos Estados Unidos, bateram recordes esta semana. Os termómetros ultrapassaram os 50ºC.

No domingo, o Vale da Morte – uma região deserta, no estado da Califórnia, que é conhecida pelas suas temperaturas extremas – atingiu os 54ºC, a temperatura mais elevada alguma vez registada do planeta Terra.

Os estados da Califórnia, Nevada, Arizona, Utah e Idaho são as zonas dos EUA mais afetadas pela vaga de calor. Nestes estados há vários incêndios ativos que já destruíram casas e campos agrícolas.

O serviço meteorológico norte-americano alertou a população para o risco das altas temperaturas na saúde.