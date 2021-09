Dióxido de enxofre do vulcão das Canárias chega sexta-feira à Península Ibérica

Sexta-feira, começa a chegar à Península Ibérica dióxido de enxofre, expelido pelo vulcão das Canárias. No terreno, 320 edifícios foram engolidos pela lava que ocupa uma área de 154 hectares.

Portugal continental deverá escapar, mas atingidos serão ainda Marrocos, Tunísia e as costas mediterrânicas de França e Itália.

"Não há problema no que diz respeito ao nível de dióxido de enxofre. As medições que estão a ser feitas não são perigosas para a saúde", refere o Diretor do Serviço Vulcanológico de Espanha, Miguel Ángel Morcuende.