Vulcão de La Palma já destruiu mais de 200 casas e cerca de mil estão em risco

O vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, já destruiu mais de duas centenas de casas e está a ameaçar perto de mil. O sobressalto da erupção pode estar para ficar por mais três meses.

A área coberta de lava alargou esta quarta-feira devido ao aumento da atividade durante a noite. O Cumbre Vieja ficou mais explosivo, mais perigoso e sabe-se que pode ficar ativo até 84 dias.

Já foi declarado estado de calamidade e pedida ajuda à União Europeia, mas a reconstrução só poderá acontecer depois de resolvido o problema principal.

O Cumbre Vieja de La Palma é um dos complexos vulcânicos mais ativos das ilhas Canárias, sendo o responsável por duas das três últimas erupções nas ilhas, o vulcão San Juan (1949) e o Teneguía (1971).

Desde que há registos históricos - desde a conquista das Canárias no século XV - La Palma foi cenário de sete das 16 erupções vulcânicas registadas no arquipélago.

La Palma, com 85 mil habitantes, é uma das oito ilhas do arquipélago das Canárias. No seu ponto mais próximo com África dista 100 quilómetros de Marrocos. A ilha espanhola encontra-se a 460 quilómetros da ilha portuguesa da Madeira e 1.428 quilómetros da ilha do Sal (Cabo Verde).

A anterior erupção em La Palma ocorreu em 1971, em Teneguía, no sul da ilha, e durou 24 dias.

