Buscas reforçadas para encontrar namorado de Gabby Petito

A polícia norte-americana decidiu intensificar as buscas na Florida para encontrar o namorado de Gabby Petito, Brian Laundrie. O reforço surge um dia depois da autópsia confirmar que corpo encontrado esta semana pertence à jovem, que foi assassinada.

A polícia norte-americana decidiu recorrer a equipas de mergulhadores na reserva natural de Carlton.

O terreno caracteriza-se por ser pantanoso e difícil de percorrer

As buscas incluem a utilização de drones e helicópteros. As autoridades contam ainda com a ajuda de cães pisteiros, que usaram roupas e objetos pessoais de Laundrie para detetar o cheiro do jovem.

O reforço surge um dia depois da confirmação de que o corpo encontrado no Parque Nacional de Grand Teton, no Estado do Wyoming, pertence a Gabby Petito, que foi assassinada.

A jovem de 22 anos foi vista pela última vez no dia 24 de agosto quando estava a sair de um hotel, em Salt Lake City.

Gabby falava regularmente ao telefone com os pais mas a partir de determinada altura passou a fazê-lo por mensagens. Os pais questionam agora se as últimas mensagens terão sido escritas pela filha.

A última vez que Gabby entrou em contacto com os pais foi no final de agosto, quando o casal estava

a viajar por alguns parques nacionais. Nessa altura, estavam no Parque Nacional de Grand Teton, lugar

onde começaram as buscas.

No passado dia 1 de setembro, Laundrie regressou a casa mas sem a namorada. Dez dias depois, a 11 de setembro, a família de Gabby participou o desaparecimento às autoridades. A polícia foi a casa de Laundrie para tentar obter informações mas o jovem recusou-se a falar.

Mais tarde saiu de casa com uma mochila e disse aos pais que ia passar uns dias na reserva natural. Desde então não voltou a ser visto.

Veja também: