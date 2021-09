Equipa de mergulhadores junta-se às buscas pelo namorado de Gabby Petito

A Polícia Federal norte-americana (FBI) pediu esta quarta-feira ajuda à população para tentar encontrar Brian Laundrie, o namorado de Gabby Petito, a jovem de 22 anos que foi encontrada morta no Parque Nacional de Wyoming, EUA.

Uma equipa de mergulhadores juntou-se às buscas. Agentes do FBI procuram o jovem de 23 anos com o recurso a barcos e um helicóptero.

Os pais dizem que terá ido para uma reserva natural a cerca de 20 quilómetros de casa, mas equipas de busca ainda não o encontraram.

Brian Laundrie regressou sozinho a casa a 1 de setembro, 10 dias antes da família ter participado à polícia o desaparecimento de Gabby.

O rapaz de 23 anos contratou um advogado, recusou-se a falar com as autoridades e a colaborar com a investigação. Está, neste momento, em parte incerta, depois de ter dito aos familiares que ia dar um passeio numa reserva natural perto de casa.

O FBI realizou buscas na residência dos pais de Brian.

Gabby Petito e o namorado estavam a fazer uma viagem de carro pelo país quando a jovem de 22 anos desapareceu. A última vez que Gabrielle Petito falou com a família foi no final de agosto.

DIVULGADAS MENSAGENS FINAIS DA JOVEM À IRMÃ DE BRIAN

Cassie Laundrie, irmã de Brian Laundrie, revelou as últimas mensagens trocadas com a jovem. Gabby Petito também enviou a Cassie postais durante a viagem ao Red Canyon e a Goblin Valley State Park, no Utah e Arizona.

As últimas mensagens foram envidas a 10 de agosto e agora divulgadas na rede social Twitter pela jornalista do canal televisivo WABC, Kristin Thorne, depois de terem sido partilhadas numa entrevista de Cassie.

Nas mensagens pode ler-se: "Oh meu Deus! Não posso acreditar que a escola já começou. Hahah, vi o teu post no Instagram! Tão fofo! Manda-me uma foto dos meninos para mostrar ao Brian! Lol, adoro as mochilas deles!", escreveu Gabby.

No decorrer da entrevista, concedida na sexta-feira ao canal televisivo ABC, Cassie Laundrie admitiu que ainda não falou com o irmão após o seu regresso.

"Colaborei com tudo o que sei e desejava ter mais informações, mas é só isto que tenho", afirmou a irmã de Brian Laundrie.

