Fotografar o vulcão de La Palma em erupção: um misto de beleza e tristeza

Um fotógrafo que vive em La Palma tem captado as imagens do vulcão Cumbre Vieja em erupção. Há 50 anos o pai fotografou a erupção do vulcão Teneguía, no sul da mesma ilha das Canárias.

O vulcão Teneguía, que estava adormecido há mais de dois séculos, entrou em erupção em outubro de 1971. E foi nesse tempo, há 50 anos, que o pai de Saúl Santos fotografou o momento.

Agora, cinco décadas depois é a vez do filho, também fotógrafo, deixar registadas as imagens da erupção do vulcão Cumbre Vieja.

Um monstro de lava, como lhe chama, que já destruiu centenas de casas e obrigou à retirada de milhares de pessoas..

O vulcão tem expelido toneladas de dióxido de enxofre e o cenário é de destruição total. A erupção pode durar semanas.

