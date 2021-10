Vulcão Cumbre Vieja: aeroporto de La Palma estará encerrado por um dia

Nas Canárias, o fumo e as cinzas expelidas pelo vulcão Cumbre Vieja intensificam-se. O aeroporto na ilha de La Palma encerrou esta quinta-feira.

Há mais de duas semanas e meia que, do centro da Terra, é expelida lava e cinzas. O aeroporto de La Palma, novamente encerrado, voltará a estar operacional depois das limpezas das pistas.

A previsão aponta para um dia de inatividade aérea, devido ao agravamento considerável da situação.

De acordo com o último relatório de situação, do Departamento de Segurança Interna, a atividade do vulcão Cumbre Vieja manteve-se estável nas últimas horas, com "comportamento constante" e a lava a fluir numa corrente para o Oceano.

Apesar do número de abalos ter diminuído nas últimas horas, ainda existem movimentos sentidos pela população com menor intensidade, que podem contribuir para pequenos colapsos.

A emissão de cinzas atingem uma altura de 3.000 metros.

Segundo as informações do Instituto Geográfico espanhol, o fim da erupção não deverá estar próximo, apesar de se encontrar na fase "madura".

