Vulcão de La Palma: registado maior sismo desde início da atividade vulcânica

A nova boca eruptiva no vulcão Cumbre Vieja está a cobrir La Palma de cinzas e já levou ao cancelamento de vários voos. Nas últimas horas houve quase 40 tremores de terra e registou-se o maior sismo – de magnitude 4.6 - desde o início da atividade vulcânica, há 27 dias.

Em 27 dias, a lava já destruiu mais de 730 hectares de terreno e 1.800 edifícios. A qualidade do ar permanece aceitável, exceto em algumas zonas perto do cone vulcânico, mas prevê-se que piore este fim de semana com a chegada de uma massa de ar com poeiras do deserto do Sahara.

Os cerca de sete mil desalojados da ilha estão espalhados por casas de familiares, hóteis e centros de acolhimento

La Palma, com os 85 mil habitantes, assiste à terceira erupção vulcânica num século. À primeira, a do vulcão San Juan em 1949, seguiu-se a do Teneguía, em 1971.

► VEJA MAIS: