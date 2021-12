Novo chanceler alemão "parece uma continuidade" de Merkel

Henrique Burnay, consultor de Assuntos Europeus, diz que Olaf Scholz, novo chanceler alemão, parece uma "continuidade" da ex-chanceler Angela Merkel.

"Há uma aparência de continuidade", afirma.

Na Edição da Tarde da SIC Notícias, acrescenta que é um "homem tão emocional, tão apaixonante e apaixonado quanto Merkel, ou seja, pouco".

Apesar de "um pouco mais à esquerda, mais social, era ministro das Finanças dela e viveu com o Governo Merkel", explica.

Olaf Scholz eleito chanceler pelo Parlamento alemão

O social-democrata Olaf Scholz foi eleito esta quarta-feira chanceler federal pelo Parlamento alemão (Bundestag), onde o partido que lidera e os aliados na coligação governamental, verdes e liberais, têm maioria.

Scholz, que assumirá a 9.ª chancelaria desde o final da II Guerra Mundial, sucede no cargo à conservadora Angela Merkel, que passa o poder após 16 anos no executivo germânico a quem foi vice-chanceler e ministro das Finanças na sua última grande coligação.

O novo chanceler eleito recebeu 395 votos.

A coligação de três partidos detém 416 dos 734 assentos na câmara baixa do Parlamento.

Merkel, que anunciou reiteradamente que não irá ocupar qualquer cargo político e que se recusou a apresentar-se a candidata a deputada nas eleições gerais, foi recebida com uma grande ovação por parte dos deputados.

Scholz será ainda esta quarta-feira formalmente nomeado chanceler pelo presidente da Alemanha e empossado pelo presidente do Parlamento.

O Executivo de Scholz assume grandes esperanças em modernizar a Alemanha e no combate às alterações climáticas, mas enfrenta o desafio imediato de lidar com a fase mais difícil do país, associada à pandemia do coronavírus.

O novo Governo, tripartido e inédito a nível federal, será o mais igualitário da história da Alemanha, já que oito dos seus 16 ministérios - 17, com o cargo de chanceler - serão ocupados por mulheres.

