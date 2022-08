Eleições em Angola: resultados provisórios dão vitória ao MPLA

A Comissão Nacional Eleitoral de Angola anunciou nas primeiras horas desta quinta-feira os resultados provisórios das eleições gerais, que dão uma vitória ao MPLA quando estão apurados 33,6% dos votos.

MPLA: 60,65%

UNITA: 33,85%

Segue-se o Partido da Renovação Social com 1,45%, a Frente Nacional para a Libertação de Angola com 1,28%, o Partido Humanista de Angola com 1,05%, a coligação Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) com 0,70%, a Aliança Patriótica Nacional (APN), com 0,51% e o Partido Nacionalista para Justiça (P-NJANGO) com 0,48%.

Estes são os primeiros resultados a serem divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral angolana, que legalmente tem 15 dias deste a data da votação para divulgar os resultados definitivos.

Cerca de 14 milhões de angolanos tiveram esta quinta-feira oportunidade de escolher o seu futuro Presidente.

Já depois das urnas fecharem, do partido no poder há 47 anos escreveu nas redes sociais que "as atas das assembleias de voto comprovam que o MPLA mantém uma distância confortável em relação aos opositores".

Em conferência de imprensa, representantes da UNITA disseram que os resultados provisórios apresentados pela Comissão Nacional Eleitoral "não são fiáveis" e que há “uma tendência de vitória da UNITA em todo o país”.

[Última atualização às 01:20]