Gorbachev, uma figura controversa aplaudida por uns e criticada por outros

Mikhail Gorbachev era uma figura controversa, aplaudido por uns por abrir as portas da democracia para a Rússia e por pôr fim à Guerra Fria sem violência, mas acusado por outros pelas reformas políticas e económicas que levaram ao fim da União Soviética.

Em 1989, a União Soviética teve as primeiras eleições em mais de 70 anos. Gorbachev foi eleito Presidente e tomou posse em 1990.

Foi o responsável por forjar acordos com os EUA e outras potências ocidentais que acabaram com a “Cortina de Ferro” que dividia a Europa desde a II Guerra, colocando assim um ponto final pacífico à Guerra Fria.

O feito, que lhe continua a valer elogios mesmo após a morte, não evitou as críticas de que seria alvo pelo colapso da União Soviética.

A reforma do sistema que implementou, ao introduzir liberdades políticas e económicas, acabou por lhe fugir de controlo.

A “glasnost”, política que implementou durante o período da “perestroika”, levou à libertação de presos políticos e à instauração da liberdade de expressão individual e dos meios de comunicação. Medidas que se revelaram prejudiciais para próprio Governo que as impôs, que foi alvo de críticas exacerbadas e acabou por cair.

Com origens russas e ucranianas, Gorbachev era um dos críticos do atual Presidente russo, Vladimir Putin, que, na terça-feira, reagiu à morte do último líder da URSS.

Putin enviou as condolências à família e disse que Mikhail Gorbachev teve um enorme impacto na história mundial. No entanto, o Kremlin diz que romantismo do político sobre o Ocidente não era justificado.

No Ocidente, a presidente da Comissão Europeia recordou o papel de destaque no fim da Guerra Fria e relembrou que o político abriu caminho para uma Europa livre. Também Boris Johnson reagiu publicamente, dizendo que Gorbachev é um exemplo para todos.

O último líder da União Soviética morreu aos 91 anos vítima de uma doença "grave e prolongada". Será enterrado em Moscovo, ao lado da mulher.