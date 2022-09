Lula da Silva visita comunidade indígena e não resiste a um pezinho de dança

Lula da Silva visitou na quarta-feira a região da Amazónia e encontrou-se com ativistas e membros da comunidade indígena. O candidato às eleições brasileiras prometeu proteger e floresta se for eleito e teve ainda tempo para participar numa pequena dança.

Antes disso, teceu duras críticas à política de Bolsonaro, culpando o atual Presidente do Brasil pela destruição da floresta da Amazónia e acusando-o de falhar à comunidade indígena e às suas reservas.

No Museu da Amazónia, em Manaus, Lula prometeu mudar este paradigma se for eleito.

“Vamos tomar conta da nossa floresta e a nossa biodiversidade vai ser estudada. Precisamos de parcerias com investigadores de todo o mundo porque apesar da Amazónia ser um território soberano no Brasil, a riqueza e biodiversidade por ela produzidas devem de todos os habitantes do planeta Terra”, disse.

O candidato e a mulher foram recebidos por líderes indígenas, com quem dançaram no final.

Recorde-se que as sondagens dão uma vitória de Lula da Silva nas eleições de 2 de outubro.