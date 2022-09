Justiça angolana garante que não recebeu pedido de anulação das eleições

O Tribunal Constitucional angolano contrariou esta sexta-feira o principal partido da oposição e garantiu não ter recebido qualquer pedido de anulação das eleições gerais.

Diz ter recebido dois recursos, um da UNITA e outro da coligação CASA CE, mas assegura que nenhum pede a anulação das eleições.

O líder da UNITA no Twitter dá conta da entrada de "uma ação legal para anular as eleições" e fala numa violação da lei eleitoral. Também a contagem paralela feita pelo movimento cívico liderado por Luaty Beirão rejeita a vitória do MPLA e aponta para um empate técnico.

Vários relatos de alegados ataques de membros do MPLA a militantes da UNITA têm chegado às redes sociais. A ONG OMUNGA também denunciou o que diz serem casos de violência policial e de tortura de jovens ativistas.